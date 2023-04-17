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НовостиПолитика17 апреля 2023 1:23

Министр финансов США Йеллен: Вашингтон ищет возможность использовать замороженные российские активы на восстановление Украины

В минфине США признали наличие юридических препятствий для использования замороженных активов РФ
Мария ПАВЛОВА
Министр финансов США Йеллен признала наличие юридических препятствий для использования замороженных активов России.

Министр финансов США Йеллен признала наличие юридических препятствий для использования замороженных активов России.

Фото: REUTERS

Вашингтон обсуждает со своими партнерами возможность использования замороженных активов Российской Федерации для восстановления Украины. Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен. В то же время министр признала наличие юридических препятствий для использования замороженных активов России.

«Мы обсуждаем это с нашими партнерами, однако есть юридические препятствия относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами», - сказала Йеллен в интервью телеканалу CNN в воскресенье 15 апреля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя появившиеся накануне сообщение об осознании Еврокомиссии необходимости вернуть России ее активы после окончания украинского конфликта, заявил о невозможности вписать «бандитские действия» западных стран по захвату российских активов в нормы международного права.

Тем временем юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания украинского конфликта.

Напомним, пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за призыв конфисковать активы РФ. Они напомнили, что Запад и так направляет на Украину миллиарды.