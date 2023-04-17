Министр финансов США Йеллен: Вашингтон ищет возможность использовать замороженные российские активы на восстановление Украины

Министр финансов США Йеллен признала наличие юридических препятствий для использования замороженных активов России. Фото: REUTERS

Вашингтон обсуждает со своими партнерами возможность использования замороженных активов Российской Федерации для восстановления Украины. Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен. В то же время министр признала наличие юридических препятствий для использования замороженных активов России.

«Мы обсуждаем это с нашими партнерами, однако есть юридические препятствия относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами», - сказала Йеллен в интервью телеканалу CNN в воскресенье 15 апреля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя появившиеся накануне сообщение об осознании Еврокомиссии необходимости вернуть России ее активы после окончания украинского конфликта, заявил о невозможности вписать «бандитские действия» западных стран по захвату российских активов в нормы международного права.

Тем временем юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания украинского конфликта.

Напомним, пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за призыв конфисковать активы РФ. Они напомнили, что Запад и так направляет на Украину миллиарды.