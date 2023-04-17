В Минобороны России заявили, что российские военные отбили две контратаки ВСУ

Российские военные отбили две контратаки ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские военные отбили две украинские контратаки. Это произошло на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта.

«На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар», - рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По словам Савчука, на Ямполовском участке взвод украинских десантников на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции, но их отбросила артиллерийская группировка «Центр».

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, как окруженные бойцы спецназа «Ахмат» в течение пяти дней отражали атаку киевских боевиков в районе Белогоровки. Глава Чечни отметил, что другим военнослужащим нужно брать с них пример.

Также российский боец рассказал, как десантники на квадроциклах уничтожают технику ВСУ под Соледаром. Поражение техники противника занимает не больше минуты, отметил военный.

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