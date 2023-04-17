Глава Минобороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиниться за сделанное им сравнение потерь украинских войск с числом погибших при землетрясении в Турции.

«Я искренне прошу прощения у всех жителей Украины и Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу», - написал глава украинского военного ведомства.

Ранее Резников, отвечая на вопрос о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) ответил фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции», заявив, что не может разглашать данные о жертвах в военном конфликте. Как писал сайт KP.RU, в Турции раскритиковали его заявление, назвав их «глупыми» и «неэтичными».

Напомним, самое сильное за последние сто лет землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. Согласно последним данным, жертвами этого землетрясения стали около 50 тысяч человек.