Российский боевой робот «Маркер» оснастят малоразмерным дроном-камикадзе

Роботизированный комплекс "Маркер" оснастят легким беспилотником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский боевой робот «Маркер», который уже применяется в зоне проведения специальной военной операции, станет еще эффективнее, получив на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе. Речь идет об аппарате «БАС-80», специально созданном для данной платформы.

«Мы создали свой беспилотник самолетного типа, пока разработка имеет рабочее название «БАС-80». Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность», - цитирует РИА Новости исполнительного директор компании-разработчика «Маркера» НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Беспилотники «Бас-80» легче и дешевле, чем те, что сейчас применяются в российской армии и предназначены для выполнения простых задач.

Напомним, в феврале 2023 года на Донбасс отправили российские робототехнические платформы «Маркер» для прохождения испытаний в условиях реальных боевых действий. Сообщалось, что одной из главных боевых задач «Маркера» является выявление и уничтожение ракетами танков «Абрамс» и «Леопард».

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