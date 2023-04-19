Захарова заявила, что сложности с инспекциями в рамках зерновой сделки возникают из-за Украины и ООН Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сейчас возникают трудности с регистрацией новых судов, участвующих в зерновой сделке, а также с проведением инспекций. По ее словам, происходит это из-за действий представителей Украины и ООН.

«В Киеве, окончательно отбросив не только какие-либо гуманитарные соображения, но даже элементарные приличия, стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу», не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев. Все – ради получения максимальной коммерческой прибыли», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что в ОНН, по ее мнению, не хотят или не могут противостоять происходящему.

Захарова уточнила, что из-за этого доля тех, кто получает украинское продовольствие в нуждающихся странах, была сокращена до минимума. По ее словам, владельцам «входящих» сухогрузов, которые отказались давать взятку, приходится ждать регистрации в течении нескольких месяцев.

Официальный представитель ведомства добавила, что предложение российской стороны внести в регистрационные списки суда, которые после этого будут направлены в нуждающиеся страны, и суда, долгое время стоящие в очереди, в Киеве встретили «в штыки». По словам Захаровой, в итоге украинская сторона сначала заблокировала процесс регистрации, а затем остановила все инспекции.

«Расчет прост – запустить при помощи западников и ООН пропагандистскую машину и вновь «разыграть продовольственную карту», - заявила Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Евросоюза боятся, что в случае непродления зерновой сделки с Россией, последствия будут «катастрофическими». Напомним, срок действующего договора заканчивается 18 мая. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что часть соглашения все еще не работает, оценив перспективы его пролонгации как «не радужные».

Ранее МИД РФ также сообщил, что инспекции судов были возобновлены после того, как Киев осознал, что нарушения «нахрапом» не пройдут. Украинская сторона не раз нарушала процедуры в рамках зерновой сделки в то время, как Россия настаивает на соблюдении всех условий, прописанных в соглашении.