В Кремле заявили о безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху

Россия готова приветствовать любые шаги по разрядке напряженности в регионе, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 19 апреля, заявил, что трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации, назвав их «безальтернативными и необходимыми для всех».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что трехсторонние договоренности в настоящее время – это «единственно реальная, реалистичная база для урегулирования» ситуации.

«Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», - сказал Песков.

Он добавил, что Россия готова приветствовать любые шаги Азербайджана и Армении для «разрядки напряженности» между двумя странами и дальнейшего движения в сторону исполнения трехсторонних договоренностей.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку будет реальным, если стороны признают территориальную целостность друг друга. По его словам, Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. В Ереване ждут, что Баку поступит также и признает территорию Армянской ССР Республикой Армения, уточнил Пашинян.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года Путин обсудил в телефонном разговоре с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В разговоре была отмечена важность реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз призывала Ереван и Баку к урегулированию разногласий. Она подчеркивала, что Россия ищет реальные пути решения проблемы.