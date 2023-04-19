Еврокомиссия готова запретить импорт украинского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия готова ввести запрет на ввоз зерна из Украину в страны Евросоюза, рассказали источники в ЕС.

Пол информации Polskie Radio 24, ЕК может запретить импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Этот вопрос планируется обсудить в среду, 19 апреля, в ходе встречи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.

Как писал сайт KP.RU, 17 апреля Польша, Венгрия и Словакия приняли решение о приостановке импорта зерна, а также ряда продуктов из Украины. Позже к ним присоединилась Болгария. По словам болгарского премьер-министра Гылыба Донева, такое решение принято из-за существенных остатков продовольствия с прошлого года, что привело к нарушениям продовольственных цепочек и угрожает местным аграриям «крайне серьезными» последствиями.

Между тем глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран ЕС программу помощи в размере 100 миллионов евро в обмен отмены запрета импорта зерна из Украины.