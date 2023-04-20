Yonhap: Южная Корея не поставляет оружие Украине для сохранения стабильных отношений с Россией

Южная Корея не поставляет оружие Украине для сохранения стабильных отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея не осуществляет поставки оружия Украине, так как ей нужна стабильность в отношениях с Россией. Такое заявление сделало агентство Yonhap со ссылкой на источники в офисе президента Республики.

Чиновник объяснил изданию, что в законодательстве Южной Кореи отсутствует норма, запрещающая предоставлять оружие другой стране. Такого пункта нет и в предписаниях МИД, отметил он.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», - заявил чиновник, слова которого приводит Yonhap.

Он подчеркнул, что в настоящее время российские власти комментируют то, что «ещё не произошло».

Как писал сайт KP.RU, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ранее впервые допустил возможность оказания военной помощи Украине.

На его слова отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пригрозив Сеулу поставками новейшего российского вооружения КНДР.

Заявления Юн Сок Ёля прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что поставки оружия Украине, откуда бы они не исходили, будут являться откровенно антироссийским актом.