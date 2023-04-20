Читатели Focus раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о санкциях в отношении России Фото: REUTERS

Слова руководителя министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Запад не снимет санкции в отношении России, пока идет конфликт на Украине, вызвали негативную реакцию читателей немецкого издания Focus.

Так, один из читателей предложил назначить на пост главы МИД ФРГ искусственный интеллект. По его мнению, он придумает «что-то более умное», чем Бербок.

Другой комментатор считает, что министр позорит Германию, а ее заявления наносят «огромный вред репутации» страны.

С ним согласился еще один читатель. По его мнению, у Бербок недостаточно компетенций для того, чтобы она занимала пост главы МИД.

Комментаторы также пришли к выводу, что Бербок «все больше становится рупором» США и ей стоит подать в отставку.

Напомним, слова главы МИД Германии часто подвергаются критике. Так, в феврале 2023 года пользователи Twitter отметили, что Бербок позорит Германию после ее заявлений о том, что если президент России Владимир Путин «не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе нет».

Кроме того, недавно читателей Exxpress возмутили заявления главы МИД ФРГ о «Северных потоках». По ее словам, взрывы на газопроводах не имели негативных последствий для природы и энергетики.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что реальной целью западных санкций против РФ является заставить страдать российский народ. Однако, по его словам, экономика и система управления России оказались намного прочнее, чем думали на Западе.