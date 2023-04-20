Шведский министр Росвалль заявила, что ЕС ищет способы использования замороженных активов России

ЕС ищет способы использования замороженных активов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалль сообщила о создании специальной рабочей группы Евросоюза, которая ищет способы использования замороженных российских активов. Такое заявление она сделала в интервью испанскому изданию Razon.

«Еще одной ключевой инициативой шведского председательства является создание специальной рабочей группы, которая в настоящее время работает над поиском способов использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины», - сказала Росвалль.

Как писал сайт KP.RU, ранее руководитель Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон обсуждает со своими партнерами возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Однако глава ведомства признала, что есть юридические препятствия для этого.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об осознании Еврокомиссии необходимости вернуть России ее активы после завершения конфликта на Украине. Он заявил, что невозможно вписать «бандитские действия» стран Запада по захвату активов РФ в нормы международного права.

Напомним, ранее также сообщалось, что ЕС не может найти большую часть российских активов. Агентство Bloomberg писало, что странам Евросоюза удалось заморозить российские активы на сумму лишь около 21 млрд евро, тогда как размер прямых иностранных инвестиций РФ в ЕС составлял 136 млрд евро.