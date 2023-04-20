Медведев заявил, что Генсек НАТО имел в виду вхождение Украины в альянс частями Польши, Венгрии и Румынии

Медведев прокомментировал слова Столтенберга о месте Украины в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавнее заявление генсена НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в североатлантическом военном блоке. По его мнению, глава НАТО имел в виду вступление Украины по частям, которые поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.

“Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет”, – иронизировал Медведев в своем Twitter над словами Столтенберга о том, что “надлежащее место Украины - в НАТО”.

Сайт KP.RU рассказывал пять причин, почему Киев до сих пор не примкнул к альянсу. Против вступления украины в НАТО высказывались как члены альянса, так и почти половина граждан Украины. Желание Киева вступить в военный блок и недопущение этого стало одной из причин проведения спецоперации на Украине. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в НАТО создало бы серьезную опасность для России.