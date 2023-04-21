Украинские власти с полицией заблокировали вход в один из храмов Киево-Печерской Лавры Фото: REUTERS

В пятницу, 21 апреля, в Киево-Печерскую Лавру вновь пришли сотрудники полиции, вместе с представителями заповедника они блокируют вход в храм иконы Божьей Матери. Об этом рассказал адвокат Никита Чекман, который представляет интересы Украинской православной церкви (УПЦ).

Кроме того, по информации Союза православных журналистов, опечатан один из корпусов Лавры, на территорию заповедника пускают только по паспортам.

Как ранее писал сайт KP.RU, вечером 20 апреля порядка 30 сотрудников полиции Украины заблокировали прихожанам вход в галерею Киево-Печерской лавры. Ранее корпус незаконно опечатали, однако сторонники УПЦ взломали дверь и пробрались в галерею. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек.

Напомним, ранее украинские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, потребовав, чтобы те покинули Киево-Печерскую лавру до 29 марта из-за якобы нарушений монастырем договора по использованию государственного имущества.

В свою очередь патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры, заявив, что такие действия станут нарушением права миллионов жителей Украины на свободу вероисповедания. Однако украинский Минкульт в одностороннем порядке разорвал договор аренды с монахами заповедника. Служители Киево-Печерской лавры пытаются оспорить свое выселение из монастыря в суде.