Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла оставили под домашним арестом Фото: REUTERS

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

Как передает «Страна.ua», священнослужитель останется под домашним арестом до 30 мая этого года.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля митрополит Павел (Лебедя) сообщил, что был отправлен под домашний арест. Незадолго до этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в его доме. Как заявил наместник, ему «в двух словах» объяснили, что суть обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Тем временем в Киево-Печерскую лавру вновь пришли сотрудники полиции, вместе с представителями заповедника они блокируют вход в храм иконы Божьей Матери. Кроме того, по информации Союза православных журналистов, опечатан один из корпусов лавры, на территорию заповедника пускают только по паспортам.