Пушилин: российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на четырех направлениях

Денис Пушилин рассказал, что российские войска сорвали наступление ВСУ на четырех направлениях. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на четырех направлениях в пятницу 21 апреля. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления», - сказал Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

Пушилин подчеркнул, что отразить попытки наступления украинских военных удалось ценой очень серьезных усилий и выразил сомнения в возможности масштабного продвижения ВСУ.

Тем временем российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских войск на этом направлении составили более 60 человек.

Ранее замглавы Минобороны Украины Маляр признала успехи российских сил в Артемовске. Она отметила, что российские военные продвигаются в некоторых районах города.

Также сообщалось, что в течение суток российские штурмовые отряды продолжали активные действия по ликвидации противника в западной части Артемовска на донецком направлении.