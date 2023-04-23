Женщина пострадала от обстрела ВСУ Новой Каховки

Российский Следственный комитет устанавливает обстоятельства совершения военных преступлений украинскими националистами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский Следственный комитет рассказал о расследовании фактов преступных действий ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу 22 апреля.

В СК сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства ранения 80-летней женщины в Новой Каховке в Херсонской области.

«Уукраинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке. В результате этого снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавшая. Местная жительница 1943 года рождения госпитализирована с множественными осколочными ранениями ноги», - сказано в сообщении ведомства.

Также сообщается, что правовая оценка будет дана действиям украинских националистов, которые совершили подрыв Мелитопольского локомотивного депо.

Напомним, на территории локомотивного депо в Мелитополе утром в 07:45 произошел подрыв. Его организовали украинские диверсанты.

Ранее один человек погиб, еще двое получили минно-взрывные ранения при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, которые совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром в среду, 19 апреля.

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