Российские военные контролируют более 80% Артемовска Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александ Коц рассказал об успехах подразделений ЧВК "Вагнер" в Артемовске. По его словам, штурмовые отряды значительно продвинулись вглубь города и преодолели оборонительный рубеж ВСУ на железной дороге.

“Наши подразделения взяли железнодорожный вокзал и пошли дальше, тесня противника к границам города. Параллельно с этим постепенно сжимая клещи с севера и юга, и перерезая трассы снабжения”, – сообщил Коц.

По его словам, противник уже контролирует менее 20% города, и этот процент снижается с каждым днем.

“Мы изменили ход сражения, наваливаемся со всех сторон, оборона противника трещит по швам”, – пишет Коц. Также он отметил, что все пути логистики ВСУ находятся под огневым контролем российской артиллерии, а снабжение по полям невозможно из-за непролазной распутицы.

Напомним, Советник врио главы ДНР Ян Гагин недавно заявил, что украинская армия в ходе боев за Артемовск потеряла от 15 до 20 тысяч бойцов без учета раненых. Издание Wall Street Journal отмечало, что огромные потери ВСУ связаны в огневым контролем путей логистики и непогодой.

Артемовск является крайне важным городом для властей Украины. По мнению президента Владимира Зеленского, падение ВСУ в Артемовске развалит всю оборону украинской армии на Донецком направлении, а также побудит западных союзников Киева и граждан самой Украины к желанию компромисса с Россией.