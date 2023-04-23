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НовостиПолитика23 апреля 2023 19:20

Американский сенатор Рэнд призвал власти США прекратить “безудержно” поддерживать Украину

Республиканцы будут выступать против будущих пакетов помощи
Сергей ЧИКОВ
Американский сенатор призвал прекратить военную поддержку Украины

Американский сенатор призвал прекратить военную поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор от партии Республиканцев Пол Рэнд призвал власти США прекратить “безудержную” помощь Украины.

“И мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией”, – заявил политик у себя в соцсети. По мнению Рэнда, политика Вашингтона должна быть направлена на скорейшее решение конфликта.

Напомним, лидер партии Республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что военная и финансовая помощь Киеву только мешает дипломатическому урегулированию конфликта.

Также недавно 19 республиканцев Конгресса США написали письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали его прекратить помогать Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров тоже отмечал, что без вмешательства Запада украинский кризис уже давно был бы решен и назвал союзников Киева прямыми участниками конфликта.