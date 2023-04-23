Американский сенатор Рэнд призвал власти США прекратить “безудержно” поддерживать Украину

Американский сенатор призвал прекратить военную поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор от партии Республиканцев Пол Рэнд призвал власти США прекратить “безудержную” помощь Украины.

“И мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией”, – заявил политик у себя в соцсети. По мнению Рэнда, политика Вашингтона должна быть направлена на скорейшее решение конфликта.

Напомним, лидер партии Республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что военная и финансовая помощь Киеву только мешает дипломатическому урегулированию конфликта.

Также недавно 19 республиканцев Конгресса США написали письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали его прекратить помогать Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров тоже отмечал, что без вмешательства Запада украинский кризис уже давно был бы решен и назвал союзников Киева прямыми участниками конфликта.