В Красном море пропала прогулочная яхта 30 minutes с тремя россиянами на борту

В Красном море пропало судно с тремя россиянами на борту
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с тремя россиянами на борту.
“Они вышли из острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник. Дальше их следы теряются. Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли”, – заявила жена капитана яхты Надежда Расина.
Она отметила, что в данном регионе есть военные патрули, которые сообщили бы о задержании судна. Капитан судна объявил сигнал бедствия и береговая линия Красного моря в курсе данного факта.
“В таких случаях важна скорость. Важно не терять ни одного часа”, – отметила Расина.
Позже она сообщила, что на судно напали пираты и требуют выкуп.
Напомним, недавно на другом берегу африканского континента пираты захватили танкер датской компании Monjasa и взяли в плен 16 членов экипажа.
В 2019 году в Гвинейском заливе пираты похитили шестерых россиян, являющихся членами экипажа судна MSC MANDY.