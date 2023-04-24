Южная Корея расширила список экспортных ограничений для России и Белоруссии с 57 до 798 позиций

Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Южная Корея расширяет список экспортных ограничений для России и Белоруссии с 57 до 798 позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

Сообщается, что для экспорта внесенных в обновленный список товаров в Россию или Белоруссию из Южной Кореи необходимо будет получать специальное разрешение. Новые правила начнут действовать с 28 апреля.

Ранее китайский телеканал CCTV рассказал, как американская валютная система оказалась под угрозой из-за ускорения процесса дедолларизации. Доллар теряет свою незаменимость, и другие страны сокращают его использование, так как поняли, что США может использовать их долларовые активы как «бомбу замедленного действия», говорится в репортаже.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что санкции против России превысили самые пессимистичные ожидания, но экономика и финансовая система РФ показали свою устойчивость на фоне санкционного давления.

Тем временем у Европы закончились санкции. Западные чиновники не знают, как еще «наказать» Россию. Подробности здесь на KP.RU.