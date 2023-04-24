Храм канонической УПЦ в Черновицкой области сгорел из-за поджога

Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в Черновицкой области, сгорел в ночь на понедельник, 24 апреля, из-за поджога. Об этом рассказали в Черновицко-Буковинской епархии, отметив, что поджог был осуществлен профессионально.

«Подожгли храм этой ночью – профессионально, без шансов на спасение», - сказано в сообщении епархии.

УПЦ также сообщает, что правоохранительные органы уже задержали преступника.

Напомним, в конце марта раскольники Православной украинской церкви, применяя слезоточивый газ захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области. В этом месяце противники Украинской православной церкви вновь попытались захватить кафедральный собор Александра Невского в Каменце-Подольском.

Тем временем, наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в его доме, а ему выдвинули обвинения за «сотрудничество с Россией и межрелигиозном разжигании».