Представитель Белого дома Кирби заявил, что США хотят удостовериться в успешности наступления Киева

США хотят удостовериться в успешности наступления Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов хотят убедиться в том, что украинские войска достигнут успеха в наступлении, а когда и где оно начнется, будет зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью MSNBC заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он пояснил, что США совместно с союзниками делают все для того, чтобы удостовериться в том, что Украина готова к наступлению.

Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что контрнаступление украинских войск может быть успешным, если Киев найдет подходящий момент. Помочь в этом может существенный объем военной поддержки со стороны западных стран.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что наступление украинских войск может начаться примерно через месяц. В настоящее время этому мешают дожди. По мнению министра, именно погода является причиной того, что Киев пока не перешел в контрнаступление, проблем с оружием, по его словам, у ВСУ нет. В то же время, по мнению Певкура, наступление может быть отложено и на два месяца по ряду причин.