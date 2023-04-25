США являются бенефициарами конфликта на Украине Фото: REUTERS

Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что американские власти понесут ответственность за свои попытки расширить конфликт на Украине до мирового уровня. По его мнению, Вашингтон не справляется с контролем Киева и это может привести к катастрофе.

“Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. <...> Разве это не планы мирового конфликта?”, – заявил журналист, отметив огромный вклад помощи США в данную ситуацию.

Девлин считает, что именно Америка является бенефициаром конфликта на Украине и должна нести ответственность в случае эскалации.

“Украина — доверенное лицо американской либеральной империи в прямом смысле этого слова”, – заявил журналист.

Сайт KP.RU рассказывал, что союзники Киева не скрывают своей готовности к эскалации конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо сказал, что победа России на Украине опаснее обострения ситуации.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее тоже заявлял о возможном риске расширения конфликта за пределы Украины и переходу к “более широкомасштабной борьбе”. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также считает, что мир стоит на пороге глобального конфликта, однако отмечает, что его можно избежать пересмотром своей политики в отношении России и Украины.