ВСУ активно распространяют слухи о предстоящем контрнаступлении Фото: REUTERS

Издание Politico сообщило, что в преддверии контрнаступления украинской армии Киев активизировал слухи о месте и времени возможной атаки. ВСУ создают ложные радиопереговоры, проводят отвлекающие маневры на поле боя, а также бездействуют в некоторых зонах конфликта.

"По мере того, как высшие официальные лица Украины дорабатывают свои планы <...> они остро осознают, что им нужны серьезные территориальные захваты", – отмечают авторы статьи, указывая на понимание властей Украины на значимость предстоящего наступления для итога конфликта.

Сайт KP.RU рассказывал, что в МИД Украины признают вероятность нового “Минска 3” в случае провала контрнаступления и то, что западные союзники дают Киеву всего один шанс на успех.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин тоже считает, что западные союзники Киева откажутся от военной поддержки ВСУ при неудачном контрнаступлении.

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук отмечал, что все эти слухи являются лишь попыткой “напугать Россию”, и они не приведут к желаемой “панике в Москве” и снижению готовность российских сил.