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НовостиВ мире25 апреля 2023 19:57

Венгрия не намерена отказываться от запрета на импорт украинской сельхозпродукции

Переговоры по запрету поставок украинского зерна в ЕС идут хорошо, отметил глава Минсельхоза республики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Венгрия не намерена отказываться от запрета на импорт украинской сельхозпродукции

Венгрия не намерена отказываться от запрета на импорт украинской сельхозпродукции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Венгрия не намерена отказываться от запрета на поставки зерна и другой сельхозпродукции с Украины, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

«Хотя на заседании Совета Евросоюза не было принято никакого решения по предотвращению кризиса внутреннего рынка из-за поставок украинского зерна, результатом предстоящего соглашения станет то, что Венгрия продолжит сохранять запрет на импорт зерна с Украины», – сказал он журналистам.

По словам главы венгерского Минсельхоза, переговоры по запрету импорта украинского зерна в ЕС идут хорошо. Как отметил Надь, все стороны осознают серьезность ситуации, поэтому не критикуют страны, решившие ввести эмбарго в одностороннем порядке.

Как писал сайт KP.RU, 17 апреля Польша, Венгрия и Словакия приняли решение о приостановке импорта зерна, а также ряда сельхозпродуктов из Украины. Позже к ним присоединилась Болгария.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готова ввести запрет на ввоз зерна из Украины в страны Евросоюза.