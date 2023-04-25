Венгрия не намерена отказываться от запрета на импорт украинской сельхозпродукции Фото: Мария ЛЕНЦ

Венгрия не намерена отказываться от запрета на поставки зерна и другой сельхозпродукции с Украины, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

«Хотя на заседании Совета Евросоюза не было принято никакого решения по предотвращению кризиса внутреннего рынка из-за поставок украинского зерна, результатом предстоящего соглашения станет то, что Венгрия продолжит сохранять запрет на импорт зерна с Украины», – сказал он журналистам.

По словам главы венгерского Минсельхоза, переговоры по запрету импорта украинского зерна в ЕС идут хорошо. Как отметил Надь, все стороны осознают серьезность ситуации, поэтому не критикуют страны, решившие ввести эмбарго в одностороннем порядке.

Как писал сайт KP.RU, 17 апреля Польша, Венгрия и Словакия приняли решение о приостановке импорта зерна, а также ряда сельхозпродуктов из Украины. Позже к ним присоединилась Болгария.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готова ввести запрет на ввоз зерна из Украины в страны Евросоюза.