Bloomberg: Пентагон планирует провести стресс-тест систем безопасности после утечки секретных документов

В Пентагоне планируют провести "стресс-тест" систем безопасности после недавней утечки секретных данных Фото: REUTERS

Издание Bloomberg сообщило о планах Пентагона провести “стресс-тест” устойчивости своих систем безопасности после утечки в свободный доступ секретных данных ведомства.

“Цель состоит в том, чтобы обеспечить обмен разведывательными данными по оперативным причинам, при этом удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы”, – заявила изданию замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Хикс отметила, что недавняя утечка нанесла серьезный удар по национальной безопасности США, а Пентагону в связи с этим следует “уйти в гораздо более закрытую среду”.

Сайт KP.RU рассказывал, что автором самой крупной утечки информации десятилетия в США оказался 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра, который просто хотел впечатлить своих друзей правдой.

Данная утечка не только может сильно ударить по качеству американской разведки, поскольку источники США могут отказаться от дальнейшего сотрудничества, но и ставит под угрозу контрнаступление ВСУ, так как в документах было много информации о нем и состоянии украинской армии в преддверии возможной атаки.