Штурмовые отряды России продолжают уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 26 апреля, заявило, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в западной части Артемовска.

«Подразделения воздушно-десантных войск и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах», - отметил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, ранее бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что украинская армия несет большие потери в Артемовске, отметив, что военное руководство не подготовило город к обороне. Позже командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко во время визита в Артемовск признал сложность положения украинских войск.