Володин обвинил Байдена в подрыве "Северных потоков" и геноциде мирного населения Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил действующего президента США Джо Байдена в организации подрыва “Северных потоков”, геноциде мирного населения Украины и разрушении европейской экономики.

По его мнению, решение Байдена участвовать в президентских выборах в 2024 году является попыткой избежать ответственности за свои преступления. Также Володин отметил, что администрация Байдена несет ответственность за биолаборатории Пентагона по всему миру и обвинил его в создании коррупционного бизнеса на Украине.

Недавно конгрессвумен Тэйлор-Грин назвала Байдена эгоистом и худшим американским президентом в истории, а также пообещала раскрыть его коррумпированность.

Возможный главный противник Байдена на президентских выборах Дональд Трамп считает, что участие Байдена в выборах президента США может закончиться третьей мировой войной. Тем временем против Трампа возбуждено уголовное дело, которое сам политик считает политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем в американской истории уровне.