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НовостиВ мире27 апреля 2023 13:22

В Минздраве Турции заявили об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции

Глава ведомства сообщил, что вскоре турецкий лидер продолжит предвыборную кампанию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Минздраве Турции заявили об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции

В Минздраве Турции заявили об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции

Фото: REUTERS

Состояние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после перенесенной ранее инфекции улучшается. Такое заявление в четверг, 27 апреля, сделал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, отметив, что вскоре турецкий лидер продолжит предвыборную кампанию.

«Состояние здоровья президента очень хорошее. Влияние инфекции на организм снизилось. Я встретился с ним, он передает привет», - приводит заявление главы ведомства телеканал ТРТ.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что при помощи слухов о состоянии здоровья Эрдогана «пытаются перевернуть политические реалии», сообщил, что глава государства продолжает деятельность в рабочем порядке.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, Эрдоган решил отменить свою поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, сообщив, что принял такое решение по советам врачей. Накануне, 25 апреля, его интервью внезапно было прервано, когда он почувствовал себя плохо в прямом эфире на фоне желудочного гриппа. Отмечалось, что тогда президент Турции даже думал, не отменить ли программу.