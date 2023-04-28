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НовостиПолитика28 апреля 2023 1:03

NYT: украинские военные признали превосходство российской армии

Украинский военный признался западным журналистам, что западное оружие не гарантирует ВСУ успех
Мария ПАВЛОВА
Украинский военный признал превосходство российской армии.

Украинский военный признал превосходство российской армии.

Фото: REUTERS

Западное оружие не гарантирует ВСУ успех, так как российская армия превосходит украинскую. Об этом пишет издание New York Times.

Обозреватели NYT Майкл Швирц и Станислав Козлюк побеседовали с украинским военнослужащим по имени Павел, который признался, что интенсивный огонь российских военных не позволяет ВСУ даже покинуть свои позиции.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», - рассказал изданию Павел.

«У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками», - сказал украинский военнослужащий, признавая превосходство российской армии над украинской.

Тем временем российские «Ланцеты» и планирующие авиабомбы ФАБ-500 отодвинули украинскую артиллерию и проредили ПВО.

Ранее в Сети появился скриншот переписки военнослужащего Вооруженных сил Украины со своим другом, в которой боец сообщил о больших потерях Киева под Артемовском.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины почти полностью израсходовали боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны республики Алексей Резников.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.