NYT: украинские военные признали превосходство российской армии

Украинский военный признал превосходство российской армии. Фото: REUTERS

Западное оружие не гарантирует ВСУ успех, так как российская армия превосходит украинскую. Об этом пишет издание New York Times.

Обозреватели NYT Майкл Швирц и Станислав Козлюк побеседовали с украинским военнослужащим по имени Павел, который признался, что интенсивный огонь российских военных не позволяет ВСУ даже покинуть свои позиции.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», - рассказал изданию Павел.

«У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками», - сказал украинский военнослужащий, признавая превосходство российской армии над украинской.

Тем временем российские «Ланцеты» и планирующие авиабомбы ФАБ-500 отодвинули украинскую артиллерию и проредили ПВО.

Ранее в Сети появился скриншот переписки военнослужащего Вооруженных сил Украины со своим другом, в которой боец сообщил о больших потерях Киева под Артемовском.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины почти полностью израсходовали боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны республики Алексей Резников.

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