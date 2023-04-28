Военная спецоперация на Украине 28 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 апреля 2023 года.

В Сети появился скриншот переписки военнослужащего Вооруженных сил Украины со своим другом, в которой боец сообщил о больших потерях Киева под Артемовском.

Вооруженные силы Украины почти полностью израсходовали боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны республики Алексей Резников.

Мэр Горловки заявил о массированном обстреле Пантелеймоновки и разрывах снарядов. По словам градоначальника, снаряды разрываются на территории завода, а также детского сада и парковой зоны

Вооруженные силы России уничтожили более 400 украинских военнослужащих и наемников на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли удар с моря по пунктам дислокации резервов ВСУ. ВС России не позволили выдвинуть украинские подразделения морской пехоты в районы боевых действий.

Российские войска уничтожили около 180 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Суммарные потери ВСУ со всех направлений за прошедшие сутки составили до 670 военных.

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в Артемовске. Подразделения ВДВ сковывают противника на северной и южной окраинах города.

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР. Из семи дронов пять были сбиты.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Минобороны РФ приняло исчерпывающие меры для отражения контрнаступления ВСУ. Рано или поздно Киев заставят пойти в это контрнаступление, считает политик.