Эвакуированный из Артемовска мужчина рассказал, как ВСУ расстреливали из танка жилой дом за отказ его жителей выехать в подконтрольные Киеву регионы. Фото: REUTERS

Украинские военные расстреляли из танка пятиэтажный жилой дом в Артемовске. Это произошло после того, как жильцы пятиэтажки отказались уехать в подконтрольные Киеву регионы.

«Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», - рассказал РИА Новости эвакуированный житель Артемовска Владимир Кузнецов, уточнив, что в то время, как украинский танк стрелял по пятиэтажке, жильцы дома находились в подвале.

По словам Кузнецова, украинские военные насильно вывезли его дочь и внучку на подконтрольные Киеву территории.

Напомним, в ВСУ признали превосходство российской армии. Украинский военный заявил западным журналистам, что западное оружие не гарантирует ВСУ успех.

Тем временем Зеленский грабит Запорожье, чтобы ничего не досталось русским. С предприятий еще оккупированного Запорожья на Западную Украину вывозится все ценное оборудование, а сами они распродаются по бросовым ценам.

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