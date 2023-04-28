Российский оператор БПЛА "Одуванчик" рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские военные уничтожили при помощи трех гранат опорный пункт ВСУ недалеко от поселка Макеевка в Луганской Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА с позывным «Одуванчик».

Три ручные противопехотные гранаты были сброшены на позицию ВСУ при помощи дрона, уточнил «Одуванчик», добавив, что украинские военные понесли потери.

Ранее эвакуированный житель Артемовска Кузнецов рассказал, как ВСУ расстреливали из танка мирных жителей за отказ уехать в подконтрольные Киеву регионы и насильно вывезли его дочь и внучку.

Тем временем Зеленский грабит Запорожье, чтобы ничего не досталось русским. С предприятий еще оккупированного Запорожья на Западную Украину вывозится все ценное оборудование, а сами они распродаются по бросовым ценам.

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