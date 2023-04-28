Российские разведчики отобрали у ВСУ американский бронетранспортер

Российские военные захватили боевую машину пехоты американского производства на Донецком направлении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные завладели бронетранспортером, ранее переданном США украинским войскам. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на разведчика с позывным «Ганс».

По словам Ганса, речь идет о бронетранспортер M113 производства США. Инцидент на Донецком направлении.

«В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен», - рассказал российский военнослужащий, добавив, что после ремонта трофейная бронемашина будет использоваться российскими военными.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве в ночь на 28 апреля. Также взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины.

Кроме того, российские войска уничтожили около 180 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Суммарные потери ВСУ со всех направлений за прошедшие сутки составили до 670 военных.

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