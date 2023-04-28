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НовостиПолитика28 апреля 2023 3:38

Российские разведчики отобрали у ВСУ американский бронетранспортер

Это произошло на Донецком направлении
Мария ПАВЛОВА
Российские военные захватили боевую машину пехоты американского производства на Донецком направлении.

Российские военные захватили боевую машину пехоты американского производства на Донецком направлении.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные завладели бронетранспортером, ранее переданном США украинским войскам. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на разведчика с позывным «Ганс».

По словам Ганса, речь идет о бронетранспортер M113 производства США. Инцидент на Донецком направлении.

«В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен», - рассказал российский военнослужащий, добавив, что после ремонта трофейная бронемашина будет использоваться российскими военными.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве в ночь на 28 апреля. Также взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины.

Кроме того, российские войска уничтожили около 180 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Суммарные потери ВСУ со всех направлений за прошедшие сутки составили до 670 военных.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.