СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве в ночь на 28 апреля. Фото: REUTERS

В Киеве прозвучали взрывы в ночь на пятницу, 28 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ. Также телеканал ТСН рассказал, что взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях и в городах Кременчуг и Днепр.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены были включены еще в одиннадцати регионах Украины.

Также сообщалось, что российский военный с позывным «Одуванчик» рассказал, как разведчики уничтожили опорный пункт ВСУ тремя гранатами, сброшенными на позиции ВСУ при помощи дрона.

Ранее эвакуированный житель Артемовска Кузнецов рассказал, как ВСУ расстреливали из танка мирных жителей за отказ уехать в подконтрольные Киеву регионы и насильно вывезли его дочь и внучку.

Кроме того, российские войска уничтожили около 180 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Суммарные потери ВСУ со всех направлений за прошедшие сутки составили до 670 военных.

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