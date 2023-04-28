WSJ: взрыв единственного порохового завода и помощь Украине сделали Пентагон уязвимым

Взрыв порохового завода в Миндене поставил оборонный сектор США в критическое положение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Wall Street Journal сообщило, что взрыв завода по производству особого типа пороха в Миндене в 2021 году поставил оборонный сектор США в критическое положение.

“Отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов”, – отметил журналист издания Гордон Лаболд.

Лаболд считает, что американские предприятия ОПК сильно зависят от “оборонных фирм низкого уровня”, которые не получают регулярных заказов и нередко закрываются из-за этого, что приводит к необходимости импортировать необходимые материалы. Журналист добавил, что военная помощь Киеву также ослабила США, истощив их запасы оружия и снарядов.

Ранее Замминистра обороны США Кэтлин Хикс признала, что конфликт на Украине дал много важных уроков Пентагону. Она отметила, что армия будет настаивать на увеличении количества долгосрочных контрактов с оборонными предприятиями, а военное командование пересмотрит свои оценки темпов расхода боеприпасов.

Напомним, издание New York Times считает, что Западные союзники Киева больше не смогут поставить ему столько же оружия и снарядов, как перед контрнаступлением. По словам обозревателей NYT, военная поддержка Украины привела к дефициту боеприпасов на складах союзников, а производства ОПК стран не способны восполнить этот дефицит до конца года.