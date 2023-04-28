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НовостиПолитика28 апреля 2023 4:43

Захарова ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России

Она отметила, что народ России убивают по наводке США, на деньги США, из оружия США
Сергей ЧИКОВ
Захарова отметила противоречивость заявлений Вашингтона и его реальных действий

Захарова отметила противоречивость заявлений Вашингтона и его реальных действий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила противоречивость заявлений посла США Линн Трейси и реальных действий Вашингтона. Ранее Трейси заявила, что США не считают врагами россиян и не стремятся “отменить Россию”

“Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов”, – отметила Захарова у тебя в телеграм-канале.

Напомним, в МИД России считают, что киевский режим несамостоятелен и выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта “анти-России”.

Глава МИД Сергей Лавров считает, что главным бенефициаром "горячего конфликта" выступают США, которые пытаются извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.

Также он отмечал, что признание Киева неизбежности поражения на поле боя в случае прекращения поддержки союзниками является доказательством прямого участия Запада в конфликте на Украине, который без их вмешательства давно бы закончился.