Путин: те, кто создает проблемы России, создают их сами себе Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, заявил, что страны, которые пытались создать проблемы России, в результате создают их сами себе.

«И посмотрите на тех, кто создает нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе», - отметил глава государства на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Он обратил внимание на прогнозы международных организаций, которые говорят о росте российской экономики в будущем.

«Даже те, кто не хотел бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать», - добавил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем этого ожидали в начале 2022 года после введения санкций.

Ранее МВФ также изменил свой прогноз по росту российской экономики в текущем году. В фонде пришли к выводу, что рост валового внутреннего продукта РФ в 2023 году составит 0,7% против 0,3% прогнозируемых ранее.