Экс-разведчик США Риттер предрек разрушение Киева и смерть Зеленского в случае удара Украины по Москве

Экс-разведчик Риттер предрек Зеленскому гибель в случае удара Украины по России. Фото: REUTERS

В случае гипотетического удара Украины по Москве Киеву грозило бы разрушение, а президенту Украины Владимиру Зеленскому – смерть. Такой прогноз сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Эксперт предостерег США от подталкивания Украины к эскалации конфликта с Москвой.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», - сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру, добавив, что президенту Украины Владимир Зеленский в случае такого развития событий грозит гибель в течение двух недель.

Три реальных сценария контратаки Украины описаны здесь на KP.RU.

Тем временем американцы составили сценарий вероятного обмена ракетными ударами между Москвой и Вашингтоном и пришли к выводу, что в первые же часы ядерной войны между США и Россией погибнут 34 миллиона человек, а Европа превратится в пепел.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что перспектива ядерной войны в мире растёт с каждым днём.