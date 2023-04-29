The Sun: в туалете британского паба нашли секретные документы о подводной лодке HMS Anson

В Туалете британского паба нашли секретные документы о подводной лодке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Sun сообщило, что в туалете Британского паба были обнаружены секретные документы с информацией о подводной лодке HMS Anson. В документах раскрывалось внутреннее устройство подлодки и стоял британский гриф секретности.

“Это была довольно оживленная ночь. В пабе было много людей... военных и гражданских. Я зашел в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их”, – рассказал изданию нашедший секретные материалы.

Напомним, недавно произошла другая, самая крупная утечка секретной информации за десятилетие. Ее инициатором стал 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра, который просто хотел впечатлить своих друзей правдой.

Раскрытие секретных данных Пентагона не только ударило по национальной безопасности США, но и поставило под угрозу возможное контрнаступление ВСУ, так как в документах было много информации о нем и состоянии украинской армии в преддверии возможной атаки.