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НовостиВ мире29 апреля 2023 4:32

Кандидат в президенты США Хейли: Байден вряд ли доживет до конца второго президентского срока

Даже молодые президенты, такие как Барак Обама, “седеют” из-за большой нагрузки на главу государства
Сергей ЧИКОВ
Никки Хейли считает, что Джо Байден может не дожить до конца второго президентского срока

Никки Хейли считает, что Джо Байден может не дожить до конца второго президентского срока

Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США и бывшая губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли усомнилась в том, что действующий глава государства Джо Байден доживет до конца второго президентского срока.

“Нам всем понятно, и мы можем сказать по существу, что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна”, – поделилась Хейли в интервью на Fox News.

На канале отметили, что работа президента крайне напряженная и может серьезно ударить по здоровью Байдена, ведь даже молодые президенты, такие как Барак Обама, “седеют” из-за высокой нагрузки на главу государства.

Напомним, Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах. Популярный американский телеведущий Такер Карлсон отмечал, что действующий президент США уже теряет способность говорить, свидетельства чего телеканал Fox News многократно демонстрировал в течение последнего года.