Кандидат в президенты США Хейли: Байден вряд ли доживет до конца второго президентского срока

Никки Хейли считает, что Джо Байден может не дожить до конца второго президентского срока Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США и бывшая губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли усомнилась в том, что действующий глава государства Джо Байден доживет до конца второго президентского срока.

“Нам всем понятно, и мы можем сказать по существу, что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна”, – поделилась Хейли в интервью на Fox News.

На канале отметили, что работа президента крайне напряженная и может серьезно ударить по здоровью Байдена, ведь даже молодые президенты, такие как Барак Обама, “седеют” из-за высокой нагрузки на главу государства.

Напомним, Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах. Популярный американский телеведущий Такер Карлсон отмечал, что действующий президент США уже теряет способность говорить, свидетельства чего телеканал Fox News многократно демонстрировал в течение последнего года.