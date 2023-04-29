АТ: Зеленский и Байден в скором времени могут перестать быть президентами

США уже не способны обеспечивать все потребности ВСУ на поле боя Фото: REUTERS

Обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times допустил, что президенты Украины и США в скором времени могут отойти от власти. По его мнению, это может произойти в случае провала предстоящего контрнаступления ВСУ.

“В недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии”, – пишет в своей статье Брайен. Он считает, что Западные союзники Киева уже исчерпали свои запасы вооружения, что не позволит Киеву затянуть предстоящее наступление.

“Имея более крупные силы, более продуманную тактику, больше воздушной мощи, средств ПВО и наземной техники, русские вполне могут разгромить украинскую армию”, – резюмировал Брайен.

Напомним, об истощении запасов оружия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял еще в конце февраля 2023 года. По его словам, конфликт уже перешел в фазу противостояния “на истощение”.

Инструкторы НАТО изначально готовят украинских солдат к контрнаступлению с минимальной огневой поддержкой артиллерии из-за невозможности союзников Киева обеспечить все его потребности.

Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что это наступление может стать последней главой конфликта на Украине, так как ВСУ “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне слабеющей поддержки Запада приведет к победе России.