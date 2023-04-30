Военная спецоперация на Украине 30 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 апреля 2023 года.

Российские военные загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении. В итоге ВС РФ нанесли огневое поражение по войскам противника.

Российские военные сбили под Энергодаром используемый ВСУ американский беспилотник. Он использовался для ведения разведки и подготовки к диверсионным операциям.

Российские войска уничтожили более 575 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении. Украинские силы потеряли также несколько танков, машин и артиллерийских установок.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили украинский вертолет и 14 беспилотников. Вертолет Ми-8 был сбит в Луганской Народной Республике, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские военные сорвали контрнаступление ВСУ на Артемовск со стороны Часова Яра, Калинина и Красного. Тем временем штурмовые отряды продолжают штурм западной части города.

Российские войска нанесли ракетный удар по месту дислокации командного состава группировки ВСУ «Херсон».

Администрация Новой Каховки сообщила о жесточайшем обстреле со стороны ВСУ. Несколько населенных пунктов остались без света.

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом.