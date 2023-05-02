Церемония прощания с Валентином Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со знаменитым российским модельером Валентином Юдашкиным простятся 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Как уточнили представители модного дома Юдашкина, официальная церемония начнется в 11:00 по московскому времени.

Напомним, кутюрье умер в возрасте 59 лет во вторник, 2 мая. На протяжении нескольких лет он боролся с раком, который ему диагностировали в 2016 году, перенес несколько операций. О том, что у него онкология, кутюрье узнал девять лет назад. Когда метастазы пошли по всему организму и достигли мозга, родные Юдашкина решили отправить его лечиться за рубеж, но все врачи отказались браться за тяжелый случай.

По поводу кончины Юдашкина соболезнует президент России Владимир Путин. Как ранее писал сайт KP.RU, глава государства направит соответствующую телеграмму родным и близким модельера. В Кремле также подчеркнули, что кутюрье внес большой вклад в развитие российского искусства.