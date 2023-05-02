Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды2 мая 2023 16:43

Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным будет открытой для всех

Она пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище
Екатерина КОСОБОКОВА
Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным будет открытой для всех

Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным будет открытой для всех

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Представители модного дома известного российского кутюрье Валентина Юдашкина сообщили, что прощание с модельером 6 мая на Троекуровском кладбище будет открытым. Посетить официальную церемонию сможет любой желающий.

«Прощание открытое», - сказано в сообщении модного дома Юдашкина.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, знаменитый российский модельер скончался во вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. Много лет он боролся с онкологией, которую у кутюрье обнаружили еще в 2016 году. Юдашкин перенес несколько операций в России, а его семья хотела отправить модельера на лечение за границу, но медики за рубежом отказались заниматься таким тяжелым случаем.

Глубокие соболезнования в связи со смертью кутюрье ранее выразил президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.