Официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным будет открытой для всех Фото: Борис КУДРЯВОВ

Представители модного дома известного российского кутюрье Валентина Юдашкина сообщили, что прощание с модельером 6 мая на Троекуровском кладбище будет открытым. Посетить официальную церемонию сможет любой желающий.

«Прощание открытое», - сказано в сообщении модного дома Юдашкина.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальная церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, знаменитый российский модельер скончался во вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. Много лет он боролся с онкологией, которую у кутюрье обнаружили еще в 2016 году. Юдашкин перенес несколько операций в России, а его семья хотела отправить модельера на лечение за границу, но медики за рубежом отказались заниматься таким тяжелым случаем.

Глубокие соболезнования в связи со смертью кутюрье ранее выразил президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства.