Медведев заявил, что атака беспилотников на Кремль вынуждает Россию ликвидировать власти Украины

Медведев заявил, что власти Украины не оставили России другого выбора, кроме как физически ликвидировать их Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака украинских беспилотников на Кремль вынуждает Россию физически устранить власти Украины.

“После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции”, – заявил политик у себя в телеграм-канале.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая над Кремлем средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты два беспилотника. В результате их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Данное происшествие не повлияет на график президента и на планы проведения парада в день Победы.

В Кремле отметили, что данная диверсия является "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации", и заявили о том, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Тем временем в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о якобы непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль.