В Киеве и Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

В Киеве и Одессе прогремели взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая. Об этом сообщает украинская пресса.

Сообщается, что в Киеве после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Украинское издание «Страна» уточняет, что в столице Украины работают системы ПВО.

В то же время ТАСС со ссылкой на издание «Общественное» пишет о как минимум восьми взрывах в Одессе.

Накануне воздушная тревога была объявлена в среду, 3 мая, в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской Полтавской, Черкасской, и Харьковской областях.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинская армия не может перейти в наступление из-за беспрерывных обстрелов со стороны России.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.