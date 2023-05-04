Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 мая 2023 0:56

В Киеве и Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

Об этом сообщает украинская пресса
Мария ПАВЛОВА
В Киеве и Одессе прогремели взрывы.

В Киеве и Одессе прогремели взрывы.

Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая. Об этом сообщает украинская пресса.

Сообщается, что в Киеве после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Украинское издание «Страна» уточняет, что в столице Украины работают системы ПВО.

В то же время ТАСС со ссылкой на издание «Общественное» пишет о как минимум восьми взрывах в Одессе.

Накануне воздушная тревога была объявлена в среду, 3 мая, в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской Полтавской, Черкасской, и Харьковской областях.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинская армия не может перейти в наступление из-за беспрерывных обстрелов со стороны России.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.