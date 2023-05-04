Блинкен прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя вопрос о взгляде Вашингтона на атаку украинских беспилотников на Кремль, заявил, что Киев вправе самостоятельно решать вопрос защиты своих территорий.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», - заявил госсекретарь в онлайн-интервью газете The Washington Post.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты на данный момент не обладают достаточными данными о произошедшем, из-за чего «сложно комментировать или рассуждать об этом».

Напомним, пресс-служба российского президента сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Уточнялось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона. В Кремле такую атаку назвали «спланированной террористической акцией». Как писал сайт KP.RU, Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников.