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НовостиПолитика4 мая 2023 6:36

Блинкен прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль

Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины вопрос защиты своей территории
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Блинкен прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль

Блинкен прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя вопрос о взгляде Вашингтона на атаку украинских беспилотников на Кремль, заявил, что Киев вправе самостоятельно решать вопрос защиты своих территорий.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», - заявил госсекретарь в онлайн-интервью газете The Washington Post.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты на данный момент не обладают достаточными данными о произошедшем, из-за чего «сложно комментировать или рассуждать об этом».

Напомним, пресс-служба российского президента сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Уточнялось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона. В Кремле такую атаку назвали «спланированной террористической акцией». Как писал сайт KP.RU, Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников.