МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала атаку украинских беспилотников на Кремль, заявив, что Москве и Киеву необходимо избегать действий, который могут в итоге привести к дальнейшей эскалации конфликта.

«Позиция Китая по кризису на Украине последовательна и ясна, всем сторонам конфликта необходимо избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», - заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства в четверг, 4 мая.

Напомним, пресс-служба российского президента сообщила, что в ночь на среду, 3 мая, российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, заявив, что речь идет о попытке Украины нанести удар по Кремлю, а также назвав такую атаку спланированной террористической акцией. В Следственном Комитете РФ было возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки дронов.