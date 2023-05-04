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НовостиПолитика4 мая 2023 10:12

МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку украинских беспилотников на Кремль

В ведомстве отметили, что молчание западных стран говорит о потакании Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку украинских беспилотников на Кремль

МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку украинских беспилотников на Кремль

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ призвало мировое сообщество осудить атаку двух украинских дронов на Кремль, отметив, что молчание западных стран говорит о потакании Киеву.

«Молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом», - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что атака дронов подтверждает отсутствие стремления Киева к миру.

Напомним, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремль. Отмечалось, что российские спецслужбы вывели из строя два беспилотника, а саму атаку назвали спланированной террористической акцией. Как писал сайт KP.RU, в Следственном Комитете РФ по данному факту возбудили уголовное дело о террористической атаки беспилотников.