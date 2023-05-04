Боррель призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине после атаки на Кремль

Боррель призвал Россию не эскалировать украинский конфликт из-за атаки на Кремль Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз призывает Москву не использовать атаку беспилотников на Кремль для эскалации украинского конфликта.

«Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта», - заявил европейский дипломат в четверг, 4 мая, перед заседанием совета Евросоюза по развитию.

Напомним, в пресс-службе президента России ранее заявили, что в ночь на среду, 3 мая, Киев намеревался нанести удар по Кремлю. Отмечалось, что российские спецслужбы вывели из строя два беспилотника, а сама атака была названа спланированной террористической акцией.

Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел РФ призвал мировое сообщество осудить данную атаку, отметив, что молчание западных стран говорит о потакании Киеву.